Tournai : les Trois Pommes d’Orange vont revivre… en bijouterie

Bijoutiers de père en fils et fille

L’objectif final est de pérenniser l’activité professionnelle de la famille Hernould, bijoutiers de père en fils… et fille depuis maintenant trois générations. Pour Francis, bijoutier de formation, l’aventure a commencé le 1er janvier 1992 date à laquelle il reprend le commerce de ses parents à la Grand-rue à Antoing. Avec son épouse, il migre en 1997 vers un bâtiment de la place du Préau, une infrastructure qui sera entièrement rénovée et réaménagée en 2015. Entre-temps, le couple ouvre en 2005 un second magasin à Ath, puis un troisième, en 2008, sur la Grand-Place de Tournai en lieu et place de l’ancienne bijouterie Marlière. Depuis, la famille s’est agrandie avec la venue de Clara et de François. “Clara a effectué pendant trois ans des études d’horlogerie en Suisse, puis a travaillé sur place pendant quatre ans dans de prestigieuses maisons. Revenue de Suisse, elle nous a rejoints en 2015. François, infographiste de formation, a construit notre” web shop”, il gère les réseaux sociaux et s’occupe de la gravure via ordinateurs”, explique Francis Hernould.

L’Horeca et les fêtes…

Mais pourquoi ce déménagement entre le magasin de la Grand-Place de Tournai et les “Trois Pommes d’Orange”, proche d’une centaine de mètres ? “En novembre 2021, nous avons eu une réflexion familiale concernant l’avenir de notre société et du magasin de Tournai qui avait été rénové en 2012. Sur la Grand-Place, par rapport à notre type de commerce, il y a trop de cafés et de brasseries. De plus, la Grand-Place est régulièrement fermée pour cause de festivités diverses. Dès lors, tout en ayant la volonté de rester à Tournai, on a cherché un autre endroit pour nous implanter. À Tournai, il y a un gros potentiel et notre chiffre d’affaires est appréciable. Sur nos 10 employés, deux sont affectés en permanence à Tournai”, précise le patron de la PME.

Via le bouche-à-oreille, les Hernould apprennent alors que les activités des “Trois pommes d’Orange” ne reprendront pas. Le site avait été abandonné en 2021, juste avant le Covid. “Il n’y avait pas d’avis de vente sur la façade ! Nous avons pris contact avec le propriétaire qui s’est dit intéressé. Les discussions ont duré un an, notamment avec des architectes spécialisés dans ce type de magasin et le bourgmestre M. Delannois.

Le compromis de vente a été signé en novembre 2022 et l’acte officiel de vente a été passé lundi chez le notaire. Sur une superficie de 120 m2, le rez-de-chaussée sera transformé en bijouterie. Une réflexion est toujours en cours concernant les deux étages où il y a déjà un appartement”, indique l’Antoinien.