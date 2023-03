DJ’s, foodtrucks, mapping et visites guidées au pont des Trous de Tournai

L’inauguration du nouveau pont des Trous, élément emblématique de ce chantier hors normes, sera l’occasion pour les Tournaisiens de se réapproprier leur fleuve et l’ensemble des quais de l’intra-muros réaménagés sur près de trois kilomètres. “Ce sera un événement festif grand public, tout le monde y trouvera son compte”, indique Alexandre Valée, responsable de la communication pour le SPW.

Ce n’est pas parce qu’il est gratuit qu’il ne coûtera rien bien sûr. Mais comme le SPW n’avait pas de budget pour ce moment festif, celui-ci sera autofinancé. “C’était notre souhait d’organiser un événement gratuit pour les Tournaisiens, et les Hennuyers de manière plus générale”, indique Christophe Vanmuysen, inspecteur général SPW Mobilité et Infrastructures.

Concrètement, des entreprises de la région achèteront des repas dans un espace VIP qui leur sera réservé, et ça permettra de financer une bonne partie du spectacle.

La ville sera aussi partie prenante avec la mise à disposition d’un chapiteau, d’un podium, et de soutiens logistiques.

Et des artistes tournaisiens ont accepté de se produire bénévolement. “C’est un événement si exceptionnel pour la ville que des entreprises ont accepté de jouer le jeu”, indique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Samedi, des foodtrucks rive droite

La journée de samedi se déroulera essentiellement sur la rive droite, au quai des Vicinaux où seront installés des foodtrucks. L’accès (piéton) à la zone des festivités sera possible depuis le centre-ville mais également depuis le quai. Sur la terrasse de la tour de la Thieulerie, se produiront des DJs entre 16h et 2h du matin : DJ Marathon, Antoine V., Stéphane Baert, Nicki Sanchez, DJ Flash, Fred Baker, et la tête d’affiche Mattn. “C’est une des jeunes artistes féminines les plus en vue du circuit électronique”, insiste Alexandre Valée.

À 22h, un défilé de bateaux historiques passera sous le pont. Dont un Drakkar, comme ceux qui envahirent la région au IXe siècle, quatre siècles avant la construction de la porte d’eau. Ce défilé de bateaux servira de préambule au spectacle son et lumière annoncé à 23h. “Ce spectacle de type mapping, d’une durée d’une quarantaine de minutes, utilisera le plus bel écran qui soit : la face extra-muros du pont”.

Le dimanche, un chapiteau rive gauche

Expositions, visites, spectacles de musique et de danse seront au programme le dimanche 16 avril, sur la rive gauche cette fois, sous un chapiteau dressé sur le quai Casterman. Le public aura l’occasion d’admirer des expositions de photographies et d’aquarelles réalisées sur le chantier.

Se produiront l’orchestre à vent et le Big Band du Conservatoire de Tournai, le centre chorégraphique En corps, Danse&Cie, le Cercle choral Tornacum, etc.

L’armée tout le week-end

La Défense sera largement associée à l’événement le week-end. Le Centre de formation caserné à Tournai et la Marine déploieront un village des métiers, avec présentation de véhicules et d’ateliers. Sous le pont Delwart, il sera possible de visiter le navire des Cadets de la Marine, le P902 Libération.

www.scaldistournai.eu