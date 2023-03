Brunehaut: La fin de soutien scolaire, mais la présence d’un éducateur de rue

Une attention a aussi été portée à la lutte contre le décrochage scolaire pendant la période Covid. "De par du soutien scolaire et la présence d’un éducateur de rue, ajoute Jordan Delcambe. Mais malheureusement, avec notre partenaire l’AMO Graine, nous avons remarqué qu’il n’y a pas eu de demande pour le soutien scolaire. Face à ce constat, nous avons décidé de ne plus l’organiser en 2023, et à la place, de plutôt pérenniser et d’encourager davantage la présence d’un éducateur de rue qui est déjà sur le terrain les vendredis et durant les vacances scolaires, à l’agora space de Guignies et qui pourra mener des actions au-delà du décrochage scolaire."

Dans les actions pour l’axe 2 "logement", on retrouve des ateliers "gestion de l’eau" et "gestion de l’énergie", un achat groupé de mazout et un soutien à la vestiboutique de la Maison des Familles, Fring’hall. "En ce qui concerne la santé, on peut noter les actions de dépistage du diabète et de l’hypertension, de sensibilisation au cancer du sein, d’information sur les troubles dys. Le projet tabac est aussi en cours et dans le cadre duquel, des plaquettes seront installées le long des sentiers de promenade, et qui permettront, via des QR code, de découvrir des activités ou des quiz en rapport avec la thématique du tabagisme."

D’autres actions: la gestion du jardin communautaire, l’aide aux colis alimentaires (3 400 colis distribués en 2022 pour une centaine de familles), le service bibliothèque à domicile, le rendez-vous des Aînés, la formation au permis de conduire, une pièce de théâtre, un atelier couture, etc.

Une partie des subsides non utilisée

Pour mener son Plan de Cohésion Sociale, la commune pouvait bénéficier d’un subside de 50 220,75 euros. "Nous avons utilisé 46 111, 07 €, précise Jordan Delcambe. À côté de cela, nous avons reçu une subvention supplémentaire Article 20 de 5710, 75 € afin de mettre en place des permanences psychologiques, en partenariat avec le centre Aurore Carlier, et nous en avons utilisé 4 364,10 €. "