Une série de travaux, à Tournai, dès le lundi 27 mars

Sur les quais dès lundi

Dans le cadre des travaux d’entretien régulier et à l’instar de ce qui est fait depuis quelques semaines sur d’autres quais, la ville réalisera des réfections ponctuelles sur le quai Marché aux Poissons, du lundi 27 mars au 7 Avril. Ces travaux, a également annoncé l’échevine Laurence Barbaix, se feront en deux phases. D’une part entre la rue de l’Hôpital Notre-Dame et la Rue Poissonnière ; la déviation se fera par la place Paul Émile Janson, la rue de la Lanterne et la place St Pierre. Et d’autre part entre la rue Poissonnière et le parking du SPW (rue des Puits l’Eau basse). La sortie de la place St Pierre se fera soit par la rue de la Lanterne, soit par la rue de la Triperie.

Enfin, en raison de travaux du chantier de la rue Royale, l’avenue des Frères Haeghe sera barrée et mise en cul-de-sac du 1er avril au 31 juillet, de même que la rue Childéric entre la rue Beyaert et la Place Crombez.