Comme Lidl, Aldi se repositionne le long de la chaussée de Bruxelles à Tournai

On sait depuis quelques mois qu’un McDonalds et un Lidl (celui du zoning Ma Campagne) vont s’implanter de part et d’autre de la rue des Fours à Chaux qui relie la chaussée de Bruxelles et la rue des Bastions.

Un permis est sollicité pour un terrain situé dans les environs directs de cette zone, pour un Aldi cette fois. La demande émane de la branche immobilière de la chaîne de magasins et de la SRL Bastion Immobilier derrière laquelle on trouve Vincent Delos (et non pas la SA Wereldhave, propriétaire du centre commercial, comme son nom pourrait le laisser penser).

Repris en zone d’activité économique mixte au Schéma de développement communal (SDC), le terrain concerné est situé derrière le magasin automobile BMG-Car et le commerce de vêtements Bleu Sarrau. Il est actuellement constitué de prairies, d’une habitation située le long de la chaussée de Bruxelles, et d’un hangar ouvert en zone arrière qui seront démolis.

Une voirie sera créée à l’emplacement de cette habitation située le long de la chaussée de Bruxelles.

Aldi et Renmans (70 m de long sur 35 m de large) occuperont une surface commerciale nette de quelque 1850 m2 à l’arrière du terrain, du côté du recyparc d’Ipalle situé le long de la rue Jean-Baptiste Moens. Un parking de 93 places pour les voitures, et de 8 places pour les vélos, sera construit.

Un agrandissement de plus de 500 m2

Le nouvel ensemble commercial permettra le déménagement et l’agrandissement (de plus de 500 m2) des Aldi et Renmans existants à 500m de là à vol d’oiseau, rue de la Lys. Le site actuel d’Aldi (qui serait racheté par le magasin Hubo voisin) ne permet pas d’extension pour correspondre aux standards actuels de l’enseigne. “En se relocalisant le long de la chaussée de Bruxelles, les enseignes bénéficieront d’un environnement bien plus attractif et d’une meilleure accessibilité qu’actuellement, à l’arrière des Bastions.”

Actuellement, le site emploie 10 personnes à temps plein et 14 personnes à temps partiel, pour un total de 24 emplois. Le prochain site emploiera 11 personnes à temps plein et 17 personnes à temps partiel, soit 28 emplois en tout.

Une nouvelle voirie et un rond-point à créer

L’accès au futur magasin, ainsi qu’à d’autres parcelles commerciales à envisager dans le futur au cœur de la zone, se fera par une nouvelle voirie à créer entre la chaussée de Bruxelles (entre le Grand Garage du Nord et BMG-Car) d’une part, et un rond-point à réaliser au carrefour des rues des Bastions et Jean-Baptiste Moens (aussi appelé Vieux chemin de Mons).

Un rond-point sera réalisé au carrefour des rues des Bastions et Jean-Baptiste Moens

Cette voirie utilisera en partie le chemin 22, “non utilisé ni exploité” selon le demandeur, qui traverse plusieurs parcelles du projet. Il est question de supprimer totalement ce sentier. Un RAVEL est également prévu le long de la nouvelle voirie pour relier la chaussée de Bruxelles aux Bastions, suivant “un itinéraire plus direct que le RAVEL déjà existant et menant vers la piscine de l’Orient”.

Un feu tricolore à l’avenir ?

En sortant de la nouvelle voirie vers la chaussée de Bruxelles, le tourne à gauche ne sera pas possible pour rejoindre la ville. Ce n’est pas prévu non plus en l’état actuel des choses au carrefour de la rue des Fours à Chaux : pour éviter cette double situation, il faudrait que le SPW décide d’y implanter des feux tricolores.