Visites du pont des Trous de Tournai : en 1h, ce lundi matin, c’était sold-out

La publication dans le toutes-boîtes “Tournainfo” relative à l’organisation de ces visites ne mentionnait pas ce moment précis de l’ouverture des réservations à partir de lundi à 9h seulement. Ce détail a accentué un sentiment de frustration chez certains déçus. “Finalement, il ne restait peut-être même plus de places ce lundi à 9h”, pense une personne assez fâchée sur l’organisation des réservations.

”Ce n’est absolument pas vrai. Il n’y a eu aucun favoritisme ; même les personnes qui connaissent des employés de l’office de tourisme ont été invitées à se manifester le jour J et l’heure H comme tout le monde”, insiste Noémie Delhaye, au nom de l’Office de tourisme. “Nous avons respecté ce moment précis du début des réservations communiqué lors de la conférence de presse vendredi dernier”.

Cinq membres du personnel au poste pour les réservations

L’office de tourisme s’attendait à ce que beaucoup d’amateurs se manifestent pour visiter le pont des Trous de manière privilégiée après six ans de travaux. “Cinq collègues étaient prêts, à l’accueil, pour s’occuper des réservations, par téléphone et sur la boîte à messages. Mais on ne s’attendait quand même pas à un tel engouement : des gens faisaient même la file dehors pour venir réserver leurs places et un collègue a dû s’occuper d’eux. Toutes les places proposées (NDLR : 260 en l’occurrence) sont parties en moins d’une heure, comme pour un concert de rock star. Rien qu’au niveau des emails, nous en avons reçu plus de quatre cents”.

Au pied levé, pour contenter le plus de personnes possible, il a été décidé d’élargir les plages horaires des balades commentées en petit train pour découvrir le fleuve et ses abords de manière insolite. “On a ainsi pu rajouter des places pour deux cents personnes”.

Ceux qui appelaient ce lundi après-midi pouvaient cependant encore réserver des visites guidées du pont des Trous organisées les dimanches de mai et juin, payantes cette fois (8€ pour des visites de deux heures environ). Et après ? “On ne sera alors plus dans le prolongement de l’inauguration du pont des Trous. L’exploitation touristique du pont des Trous doit encore être définie en fonction de plusieurs critères, notamment liés à la sécurité. On ne sait pas dire encore ce qui sera organisé précisément”.