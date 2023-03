Le Logis tournaisien embellit et sécurise le Luchet d’Antoing et la résidence Marcel Carbonnelle

Si le Logis tournaisien a décidé de porter ses efforts sur la cité préalablement nommée, mais aussi sur la résidence Marcel Carbonnelle, c’est parce qu’elles sont toutes deux assez densément peuplées. Pour la petite histoire, pas moins de 446 familles se répartissent autant de logements sur 13 blocs pour le Luchet et six pour la RMC.

D’un côté comme de l’autre, les travaux seront effectués en deux phases, la première concerne principalement des travaux d’embellissement alors que la seconde vise plus spécifiquement la sécurisation des sites.

Des inconvénients limités pour les locataires

Très concrètement, les travaux se traduiront par : le remplacement des ensembles d’entrée, l’installation d’un système de fermeture des portes d’entrée par électroaimants, le remplacement de la 2ème porte du sas de chaque bloc, le placement de nouvelles boîtes aux lettres à l’extérieur, le remplacement de la parlophonie, le déplacement vers l’extérieur des postes d’entrée, le remplacement des blocs de secours et des points lumineux dans les halls et locaux techniques.

Comme cela a déjà été expliqué aux locataires présents à la récente réunion d’information sur le sujet, les seuls travaux qui nécessitent une intervention chez les locataires sont les remplacements des postes intérieurs des parlophones, ce qui permettra de limiter les inconvénients pour les habitants.

Des caméras un peu partout

La seconde phase prévoit la pose de quelque 420 caméras, soit 270 au Luchet d’Antoing et 150 à la RMC.

Il s’agit non seulement de remplacer les parlophones des différents locataires par des vidéophones, toujours dans un but de sécurisation, mais aussi de placer des caméras dans les caves et garages en sous-sol à la RMC ainsi que sur les parties extérieures privées des deux sites.

Précisons encore que, dans le cadre de la sécurisation toujours, les sas d’entrée des différents blocs nécessiteront prochainement l’usage d’un badge pour être accessibles.

Nous l’écrivons plus haut, les travaux ont d’ores et déjà débuté au Luchet et devraient commencer à la RMC fin mars/début avril.

La première phase du chantier devrait être terminée pour le mois de juin, le calendrier de la seconde doit encore être fixé.

L’investissement se monte à 3 200 000 € (HTVA), en grande partie sur fonds propres, la Wallonie n’intervenant “que” pour une somme de 500 000 €.