Tournai : des cellules nazies passées au scanner 3D dans les caves d’une école maternelle (vidéos)

L’attention s’est surtout portée sur une cellule d’à peine 10 m2, la seule à avoir été maintenue dans son état d’origine. Et pour cause puisque les traces du passage des quelque 6 000 détenus civils au sein de cette prison de transit ont malheureusement été effacées dans les autres pièces suite à divers travaux, principalement de peinture.

Des témoignages émouvants très bien conservés

”Mon cher amour, où es-tu ? ““Partir, c’est mourir un peu…”, “Courage, la libération est proche”, ces inscriptions au crayon, toujours visibles sur les murs de cette cellule, constituent des témoignages intimes et émouvants des résistants qui y furent emprisonnés par les Allemands durant la guerre 40-45.

"Cet endroit est d’une richesse exceptionnelle. Une telle concentration de graffitis aussi bien conservés dans un espace aussi réduit (NDLR : une trentaine de personnes, tout au plus, y étaient enfermées), c’est assez remarquable. La présence d’une chaufferie juste à côté a sans nul doute créé un climat favorable à leur préservation “, souligne Jean-Noël Anslijn, archéologue à la direction scientifique et technique de l’AWaP.

Avec l’ambition de pérenniser la mémoire de cette geôle de la Gestapo, sous le bâtiment de l’ancien couvent des Sœurs de la Visitation, l’équipe de l’Agence wallonne du Patrimoine a réalisé un travail de documentation particulièrement précis et exhaustif.

Une technologie de pointe similaire à celle utilisée pour la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Les inscriptions sur les murs ont été photographiées sous tous les angles.

Les annotations incrustées dans les briques de la cellule tournaisienne ont tout d’abord été photographiées sous toutes les coutures. Un scanner 3D, doté d’un faisceau laser à 360 degrés, est ensuite entré en action pour numériser les caves de l’Athénée Campin.

”Cet appareil sert à enregistrer de manière extrêmement détaillée des mesures dans l’espace, à savoir la structure et la configuration de la pièce. Le scanner travaille à partir d’un nuage de points, explique M. Anslijn. Nous nous appuyons par ailleurs sur la technique de la photogrammétrie qui permet, grâce au croisement de plusieurs photos, de créer un modèle tridimensionnel. Ces données offrent une qualité visuelle très élevée de la pièce concernée. “

Les appareils dont l’AWaP dispose sont à la pointe de la technologie. Pour la petite histoire, c’est ce type de matériel qui a été utilisé afin de documenter la Cathédrale Notre-Dame de Paris, avant et après le terrible incendie du 15 avril 2019.

De quelle manière les éléments récoltés et archivés par les experts de l’Agence wallonne du Patrimoine pourront-ils être exploités ? “En plus d’alimenter notre documentation de référence, nous avons pour habitude de mettre à disposition de nos partenaires (école, association, propriétaire privé…) tout ce travail de conservation, de promotion, d’archivage, d’étude… L’objectif étant que ce relevé 3D, qui reprend la morphologie et les détails de la pièce, puisse s’intégrer dans un processus de valorisation “, précise l’archéologue.

Une visite virtuelle pour soutenir le devoir de mémoire ?

À ce titre, les possibilités sont légion en vue de soutenir l’essentiel devoir de mémoire auprès, notamment, des jeunes générations, 78 ans après la fin de la seconde guerre mondiale. “Cela pourrait par exemple déboucher sur la conception de panneaux de sensibilisation didactiques, des publications sur tous types de supports, des bornes interactives ou encore sur une visite virtuelle en 3D de cet ancien lieu de détention”, ajoute Thomas Elleboudt, historien de l’art à l’AWaP.

”Les applications pour valoriser ces souvenirs historiques ne sont finalement limitées que par l’imagination”, complète Jean-Noël Anslijn.

À défaut d’avoir pu obtenir un classement, la prison nazie de l’athénée Campin, dissimulée dans les sous-sols du boulevard Léopold, est inscrite sur la liste du Petit patrimoine populaire wallon. “Nous n’avons pas terminé notre travail, loin de là. On reviendra prochainement à Tournai avec un archéologue spécialisé dans la conservation, en vue de protéger ce bien sur le long terme”, assure enfin M. Elleboudt.