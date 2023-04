Rideau de fer à moitié fermé, barrière de caddies devant l’entrée : le personnel du Delhaize tient bon. “La direction campe sur ses positions. Nous aussi, on va se battre jusqu’au bout”, indique Sophie Bennett, déléguée permanente pour la CNE CSC. “Lâcher maintenant n’aurait aucun sens, puisqu’il n’y a eu aucune avancée positive.”

©EdA

Si dialogue il y a entre les deux camps, il reste particulièrement tendu. Au point de déboucher sur plusieurs actions symboliques dans les magasins de la région, samedi matin. “On voulait rassembler les clients et leur permettre de faire preuve de solidarité vis-à-vis des travailleurs du groupe Delhaize, à l’arrêt depuis bientôt un mois. On attendait peut-être un peu plus de monde samedi matin, mais pour ceux qui étaient là, le message est passé “, poursuit la représentante de la CSC.

©EdA

Devant le magasin, membres du personnel et syndicats ont détourné la chanson de Sabine Paturel, les Bêtises, pour mieux se faire entendre. “Fallait pas franchiser, tu vois, il est beau le résultat “, reprennent les manifestants mobilisés samedi matin.

©EdA

En Wallonie picarde, deux autres actions ont eu lieu devant les magasins Delhaize de Mouscron et Lessines. “Elles sont toutes dans la même idée, celle de sensibiliser la clientèle à cette crise durable”, avoue Kara Delrue, chargée de presse de la CSC Hainaut occidental. Pas d’action à Ath et Enghien, mais les cinq magasins de Wallonie picarde restent fermés. Mardi, cela fera quatre semaines. Et c’est visiblement parti pour durer…