Ce lundi, des techniciens de la société tournaisienne Dufour ont terminé le montage d’une très haute grue qui aura un rôle central lors de cette prochaine phase des travaux sur ce site appelé à devenir un des fleurons touristiques de la ville au sein du quartier Cathédral.

Ce lundi après-midi, la grue a été montée. ©EdA

Ces mardi et mercredi se déroulera l’acheminement des poutres par convoi exceptionnel (35 m de long et 5,5m de large) via la rue de Courtrai.

Pour garantir la sécurité dans le quartier et permettre le bon déroulement des opérations, une interdiction de stationner est annoncée dans la rue de Courtrai, la rue Curé Notre-Dame et la place Paul-Émile Janson des deux côtés de la route durant la plage horaire 22h-8h durant les nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 avril 2023.