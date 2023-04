Bientôt une application pour accélérer la procédure de changement de domicile à Tournai

Lorsqu’un citoyen signale son changement d’adresse, les procédures administratives prennent au mieux une semaine, au pire “un certain temps”. Pourquoi ? Parce que la manière de faire, en l’occurrence l’envoi à la police locale de la demande sous format papier, engendre d’importants cheminements depuis l’administration jusqu’à l’agent de quartier. “Quand elle sera opérationnelle à Tournai, dès que le personnel sera formé, l’application fédérale WOCODO (comme Woonst Controles Domiciles) apportera un gros gain de temps pour l’administration, pour les services de police, et in fine pour les citoyens”, indique Anastasia Keytsman, chef de division citoyenneté. “En effet une fois que les demandes de citoyens seront encodées et validées, elles seront envoyées directement au service de police. L’agent de quartier recevra la demande sur sa tablette, il aura sous les yeux l’ensemble des demandes qui concernent son quartier grâce à un système de géolocalisation. Lorsqu’il aura validé le changement de domicile, après être passé au domicile des personnes concernées, l’information arrivera directement au service population. Dans le meilleur des cas, le changement d’adresse pourrait être effectif en 24 h”.