Dominique Debrauwere, nouveau patron de la zone de police du Tournaisis : “S’attaquer aux difficultés liées à la frontière franco-belge”

Il n’est pas un inconnu à Tournai, où il a déjà travaillé entre 2001 et 2009, dont deux ans comme chef d’intervention et cinq comme gestionnaire du développement de la politique policière.

C’était avant de retrouver la zone de Mouscron où il avait débuté sa carrière de policier en 1994, pour endosser le poste de directeur des opérations notamment chargé de la planification. Depuis 2017, il était chef de corps de la zone de police du Val de L’Escaut.

”Olivier Moulin a impeccablement servi de trait d’union entre la retraite de Philippe Hooreman (NDLR : après trois mandats de cinq ans) et l’arrivée du nouveau divisionnaire. Cette continuité avec quelqu’un qui a déjà travaillé dans la zone et qui connaît excessivement bien le terrain est un atout incontestable”, insiste Paul-Olivier Delannois, président de la zone du Tournaisis.

Présence policière contre les vols dans habitations

Dominique Debrauwere assure “vouloir s’imprégner des dossiers en cours, dont ceux liés à l’infrastructure déjà sur les rails (NDLR : notam ment la construction du futur nouveau commissariat) , et assurer les priorités opérationnelles fixées dans le plan zonal 2020-2025, notamment les stupéfiants et la sécurité routière”.

Il pointe la nécessaire capacité à détecter les phénomènes épidémiques. “Pas plus tard que ce matin, lors de la première réunion opérationnelle à laquelle j’assistais, on a détecté qu’il y a de nouveau un problème de vols dans habitations sur toute la bande frontière depuis quelques semaines. On a donc décidé d’assurer une présence policière visible pour ce phénomène qui malheureusement ne cesse de croître, tout en fournissant un effort d’enquête afin d’effectuer des recoupements possibles”.

La présence de la frontière franco-belge a aussi une forte influence sur le trafic de drogue dans le Tournaisis. “La frontière est une difficulté, il ne faut pas s’en cacher. La plupart des réseaux qui agissent sur notre territoire ont leur siège de l’autre côté de la frontière. Malgré la coopération transfrontalière, les frontières existent bel et bien et ne sont pas de nature à faciliter le travail policier”.

Jeudi, indique M. Debrauwere, sera présenté un objectif stratégique dans le cadre d’une coordination franco-belge dont il a la charge pour la zone comprise entre Ypres et Tournai : la mise en œuvre d’une formation pour franchir la frontière sans souci, à destination de tous les acteurs de terrain : policiers, magistrats, etc.

Il a aussi donné l’impulsion il y a cinq ans pour la création du protocole d’accord Wapipol@4 qui lie quatre zones de police : Comines-Warneton, Mouscron, Val de l’Escaut et Tournaisis. “Ce protocole a pour objectif de mutualiser les capacités de réflexion, nos investissements mais aussi notre personnel dans le cadre de la poursuite de certains objectifs. Il faut donner de la cohérence à nos actions, car la criminalité se moque des limites administratives évidemment”.