Vendredi saint à Tournai : le marché aux fleurs, le chemin de croix et une journée de l’autre

Cinq villages thématiques…

Pour ce vendredi 7 avril, de 8 à 18 h, on nous annonce une toute nouvelle formule, avec “cinq villages thématiques qui composeront ce marché aux fleurs” édition 2023” le long des quais et dans la rue Royale.” Les sections en question : les horticulteurs, les pépiniéristes, les fournisseurs de matériel de jardin, les associations/institutions en lien avec le jardinage et la nature, l’horeca

Le savoir-faire du service Espaces verts de la Ville sera également valorisé. Les formations du conservatoire et de l’harmonie des pompiers seront de la partie.

Un conseil : prenez des sacs réutilisables pour emporter vos plantes et autres achats ! (aucun sac en plastique ne sera donné sur place).

Chemin de croix

Le chemin de croix, dont la première édition remonte à 1951, parcourra les rues de la ville au départ (20 h) de la Grand-Place. Derrière un grand Christ en croix tracté, le cortège des pénitents. En tête, quatorze croix blanches symbolisent chaque station, suivies par des fidèles avec de simples croix, et enfin l’ensemble des autres participants.

”Chaque année, l’évêque du diocèse accompagne les Tournaisiens en portant lui aussi une croix. Sans prolongement à la tête du diocèse de Tournai, ce sera le dernier chemin de croix de Tournai auquel participera Mgr Harpigny, en tant qu’évêque. (NDLR. il aura 75 ans, le 13 avril)” peut-on lire sur le site web des organisateurs.

La chorale “Jour de joie” animera l’accompagnement musical des méditations. Le chanoine Vinckier assurera la prédication.

Journée de l’autre

En ce vendredi saint, l’école secondaire des Ursulines renoue avec l’organisation d’une journée de solidarité et d’action durant laquelle elle souhaite sensibiliser tous les étudiants de la 1re à la 6e à l’action des organismes de solidarité. Une vingtaine d’associations présenteront ce qu’elles réalisent au quotidien pour aider les Belges et… le reste du monde. Lutte contre la pauvreté, mobilisation au profit des réfugiés, éducation à la santé, actions au service de la jeunesse, du bien-être animal, etc.

Cette journée à vocation interne (non ouverte au public donc) n’avait plus eu lieu depuis 3 ans, en raison du Covid-19.