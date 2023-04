À la brasserie Dupont, une série d’événements pour percer les secrets de la Saison Dupont (vidéo)

C’est une grande première dans l’histoire de l’exploitation leuzoise qui, depuis un peu plus d’un siècle, régale les palais des zythophiles avec une gamme aujourd’hui composée de 14 bières, dont les incontournables Saison Dupont, Moinette et Bons Vœux.

En invitant le public à rejoindre les infrastructures familiales de l’ancienne ferme-brasserie Rimaux Deridder (1844), la direction a souhaité lever le voile sur les étapes de conception bien particulières de la Saison Dupont.

"Par le biais des différents événements baptisés Les Saisonnières, nous tenons à mettre à l’honneur nos méthodes de fabrication traditionnelles qui confèrent à la Saison Dupont des saveurs remarquables. Notre but est de partager notre passion, de faire plaisir et découvrir nos bières ‘‘simplement complexes’’ au plus grand nombre", explique Olivier Dedeycker, ingénieur brasseur et représentant de la 4e génération à la tête de la structure (après Louis Dupont, Sylva Rosier et Marc Rosier).

Le samedi 29 avril, à l’occasion d’une soirée sur le thème du feu, l’attention des visiteurs sera portée sur la technique de chauffage à feu nu. "Cette méthode d’ébullition des plus rares consiste à chauffer les cuves en cuivre directement à la flamme", précise la brasserie établie à la rue Basse.

Live painting, animations assurées par des groupes de musique et autres shows enflammés et pyrotechniques agrémenteront cette première soirée, de 18h à 2 h.

Le deuxième rendez-vous des Saisonnières est d’ores et déjà programmé au jeudi 15 juin. Entrée libre.