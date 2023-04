Les chiffonnades de Tournai s’étendront jusqu’au quai des Salines en août prochain

Mises en veilleuse à cause de la crise sanitaire durant plus de deux ans, les Chiffonnades ont effectué leur grand retour en août 2022 sur la rive gauche de l’Escaut. Elles seront de nouveau programmées cette année, le dimanche 20 août 2023, de 7h30 à 18h. Elles s’étendront cette fois au-delà des quais Notre-Dame et du Marché au Poisson, jusqu’au quai des Salines.