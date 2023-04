Tournai : plus séduisant, le visage de la future Plaine des manœuvres se dessine (photos)

Aucun des usages actuels du site ne sera sacrifié", rassure Philippe Robert." Ceux qui promènent leur chien pourront continuer de le faire, ceux qui y jouent ou y font leur sport également. Idem pour le cirque, la foire ou la Piste aux Espoirs. Les dommages collatéraux seront minimes", assure l’échevin.

La Ville de Tournai profite de la Politique Intégrée des Villes pour grappiller un subside de 2,8 millions d’euros afin de transformer l’espace en parc urbain (les 20% restants du financement sont assurés par la commune). La genèse du projet ? L’aménagement de la Plaine des manœuvres était déjà dans les cartons des autorités tournaisiennes depuis plusieurs années. En 2020, un processus participatif a été organisé avant de penser le nouveau visage de ce vaste espace en bordure du centre-ville. "La volonté était de repartir d’une page blanche pour coller le plus possible aux besoins de la population", se souvient Philippe Robert.

©-Pigeon Ochej Paysage - VVV architecture et urbanisme

La première concertation devait avoir lieu le 20 mars 2020, trois jours après le début du confinement. Les normes sanitaires n’ont pas refroidi les ardeurs et les citoyens ont manifesté un enthousiasme certain pour ce projet. "Il leur appartient. La Ville de Tournai n’est qu’un facilitateur. Ce sont les Tournaisiens qui modéliseront le futur visage du parc", précise Coralie Ladavid. En résumé, la Plaine se construira (et se construit déjà) à partir de la consultation citoyenne. Depuis le lancement du processus, près de 1 000 personnes ont donné leur avis !

2.Duvert et des chemins propices à la promenade

Deux périmètres sont dessinés. "Le premier est un périmètre d’intervention. Il concerne le centre de la Plaine, un arc-de-cercle côté boulevard et la partie située près de la rue de la Prévoyance, où les policiers sont confrontés à des trafics et des abus."

Le second est un périmètre de réflexion. L’idée est d’avoir une vue globale du site, en intégrant des infrastructures comme le skatepark, le hall des sports ou la maison de la culture. Tout le monde s’accordait sur une chose: garder une partie plus "sauvage." Les deux cabinets d’architecte (Pigeon Ochej – VVV) qui travaillent sur le projet soumis par les citoyens y voient un moyen de "développer la matrice forestière". En clair, de végétaliser davantage la Plaine des manœuvres. Critère primordial pour en faire un parc urbain digne de ce nom, "avec de grands arbres près du Boulevard et une parcelle plus ensauvagée au centre", détaille l’architecte Virginie Pigeon. "L’idée n’est pas de tout chambouler en deux mois, mais d’aménager le végétal au fil d’un travail participatif citoyen."

©-Pigeon Ochej Paysage - VVV architecture et urbanisme

La pré-esquisse développe aussi plusieurs cheminements pour traverser la Plaine du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Objectif: faciliter les promenades, détentes ou sportives. "On envisage aussi de créer une plaine de jeux, des jardins ou des vergers. Quant au parking de l’esplanade de l’Europe, il est maintenu en l’état."

3."Lesite actuel est trop méconnu "

Comité d’accompagnement, carnet de recommandations, ateliers participatifs: on a saisi l’idée. Ce processus doit "permettre aux Tournaisiens de se réapproprier la Plaine des manœuvres", reprend Coralie Ladavid. "Le site est trop méconnu et peu fréquenté finalement. D’où notre confiance totale dans la participation citoyenne, amorcée en 2020 et qui ne se dément pas aujourd’hui. Ça fonctionnera puisque ce sont les citoyens qui répondent eux-mêmes à leurs attentes et leurs besoins. Les interpellations aux élus, les idées qui sortent spontanément laisseront bientôt place à l’action." Avec l’aide de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Collège communal a décidé de sélectionner les auteurs de projet via concours.

Parmi les 11 candidats, c’est l’association Pigeon Ochej – VVV qui a été retenue, "parce qu’il ne s’agit pas d’un projet qui va tout chambouler. Il reste subtil, réalisable dans un délai raisonnable et avec un budget qui l’est tout autant ", explique Thomas Moor pour la FWB.

4.Commenceren 2024 pour finir en 2026

Lors de la présentation presse, les autorités ont martelé plusieurs éléments importants: "on ne privatise rien, on ne grignote rien sur les infrastructures existantes", indique Philippe Robert. La Plaine des manœuvres 2.0 sera un lieu ouvert à tous… et évoluera au fil du temps et de l’huile de coude fourni pendant les ateliers participatifs. "Il faut que tout soit enclenché avant la fin de l’année 2024, sous peine de ne pas pouvoir prétendre à l’enveloppe de 2,8 millions d’euros", poursuit l’élu. La Ville de Tournai prévoit un chantier sur deux ans (pour le périmètre d’intervention). Quant au deuxième périmètre, il n’a pas de date de péremption et mettra encore les citoyens au cœur du processus de création.