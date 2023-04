Un Meccano de cent tonnes en cours d’assemblage au-dessus du Carré Janson à Tournai (vidéo)

Entamé en janvier 2022, l’aménagement du Carré Janson va bon train. En principe, la fin des travaux est prévue pour fin 2024. Cette semaine se déroule une étape cruciale avec l’installation de la charpente métallique. Cette structure constituera l’ossature de l’extension contemporaine du projet, qui comprendra deux étages et la terrasse panoramique (320 m²) du bâtiment. “Du belvédère, dont on peut se rendre compte de la hauteur depuis que la cage d’ascenseur est visible depuis la place Paul-Émile Janson, on aura une vue incroyable sur la ville et ses alentours”, indique Philippe Robert, échevin en charge des chantiers européens.