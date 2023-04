Pour rappel, ces derniers avaient déjà fait l’objet d’un premier criblage il y a plusieurs mois. L’opération avait permis de distinguer les monts en trois catégories : ceux composés de terres éventuellement valorisables, ceux contenant de la terre mélangée à de petits déchets et ceux constitués principalement de déchets. “En octobre 2022, le conseil communal avait voté l’approbation du cahier des charges prévu pour la suite du projet, avec la volonté que les choses aillent le plus rapidement possible”, développe la Ville de Mouscron. L’intercommunale IEG souhaitait récupérer les terrains au plus vite en vue de leur valorisation.

Deux bateaux prévus les 11 et 13 avril

En février 2023, les représentants des deux entreprises chargées de l’évacuation et leurs sous-traitants avaient participé à une première réunion, sur le site même, afin de se coordonner et d’organiser au mieux le chantier colossal qui s’annonce. “Un échantillonnage a ensuite été réalisé et il a fallu attendre le rapport de qualité des terres.” Tout étant aujourd’hui en ordre, les choses sérieuses vont pouvoir commencer et les engins de chantier se tiennent prêts à entrer en action à proximité de la route de la Laine. L’installation du chantier a eu lieu et les grandes manœuvres sont programmées dès mardi matin. “Des tonnes de terre et de déchets vont être évacuées de la fameuse décharge à ciel ouvert. Mardi, un premier bateau d’une capacité de 1.200 tonnes doit ainsi naviguer en direction du centre Sarpi Remédiation, expert en dépollution de sites et sols pollués basé à Auvelais. Un second bateau de capacité similaire est quant à lui prévu au chargement deux jours plus tard, le 13 avril”, précise encore la Ville de Mouscron. Près d’un mois devrait être nécessaire pour procéder à l’évacuation de l’ensemble du site. Enfin, il convient de le rappeler, toute l’opération sera évidemment réalisée dans les règles et sous contrôle de la Police de l’Environnement.