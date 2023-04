Antoing: dix logements sociaux de plus à la rue de la Couture

Visiblement, ces terrains sont destinés à la Société de logement du haut-Escaut. "Ce sont des terrains situés dans la cité du haut qui permettront de recadastrer plus proprement. Il y a une partie près de la"Maison de quartier"que nous venons de créer et une autre portion pour laquelle on a été retenu lors d’un appel à projets pour la construction de dix logements sociaux" a indiqué Julien Bauwens, conseiller PS et président de la SLHE. "On avait rentré un projet auprès du ministre Collignon. Il y aura quatre maisons à une chambre, quatre de deux chambres et deux de cinq chambres. On a un besoin criant de ce type de maison pour les familles recomposées. Vu la législation concernant l’âge des enfants, on est vite sur des quatre à cinq chambres. On en a très peu dans notre patrimoine. C’est l’occasion d’en construire. Deux des dix logements seront accessibles aux PMR, ce qui nous manque aussi cruellement. Le budget sera de 1 798 000 €, plus la quote-part (+/-25%) de la SLHE".

Une forte demande…

Vu l’importance de la liste d’attente de la SLHE pour obtenir des logements sociaux, celle-ci a décidé systématiquement de construire ou d’acquérir des biens. "Cela nous permet de maintenir un pourcentage de logement sociaux dans l’entité" a souligné Julien Bauwens. "Ce pourcentage est déjà très haut à Antoing" signalait le bourgmestre. "On est parmi les meilleures élèves en Wallonie", ajoutait M. Vincent.

"Le gros problème est que le nombre de demandes est très important à Antoing, que ce soit à la SLHE ou au CPAS. On se retrouve vite avec des familles de 5 à 6 enfants" relevait Claudy Billouez, président du CPAS. "Encore plus à Antoing ! On a pas le temps de dire"Ouf"que les maisons à louer ou à vendre sont occupées" abondait Samuel Vincent. "Les listes d’attente de la SLHE ne désemplissent pas. Et les diverses crises ont augmenté la volonté des gens de se loger à un prix raisonnable. Il y avait longtemps qu’il n’y avait plus eu de construction de logements sociaux à Antoing", a conclu Julien Bauwens. Unanimité.