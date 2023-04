Infor Jeunes Tournai sensibilise aux questions de genres avec la projection de "Lola vers la mer"

"Pouvoir être à Imagix pour présenter ce genre de film, c’est en quelque sorte le point d’orgue de notre formation. Dans notre métier de l’information jeunesse, ça nous tient à cœur de montrer la diversité des genres pour que la différence soit acceptée plus facilement, parce que l’on sait qu’il y a encore beaucoup de détracteurs et qu’il s’agit d’une thématique de plus en plus présente chez les jeunes", explique Bernard Antoin, directeur d’Infor Jeunes Tournai.

Un combat loin d’être gagné…

Les élèves ont reçu une première explication sur ce que pouvait être la transidentité avant le lancement du film. Celui-ci aborde les relations compliquées et parfois tendues entre un père et sa fille, Lola, transgenre.

La jeune génération présente dans la salle s’est montrée assez réfractaire à la différence qu’assumait Lola, interprétée par Mya Bollaert. L’incompréhension et le dénigrement ont été les principales réactions envoyées au réalisateur par rapport à l’histoire de la jeune transgenre, malgré la présence des professeurs dans la salle.

Ces réflexions ont inquiété les intervenants et l’équipe d’Infor Jeunes, quelque peu abasourdis après ce débat houleux. "Le débat auquel on a assisté était violent, et je me suis senti démuni parce que ça me touche intimement, regrette Laurent Micheli. Je m’inspire généralement des personnes mises au ban de la société. En tant que cinéaste, j’ai le privilège de pouvoir les mettre en lumière. Quand j’entends les réactions d’aujourd’hui, je me rends compte qu’il est nécessaire de continuer à réaliser ce genre de film."

Sensibiliser, écouter et informer

Infor Jeunes proposera prochainement des animations à réaliser auprès des jeunes à la demande des établissements et laisse sa porte ouverte pour tout jeune souffrant de problèmes lié à son identité de genre. "Infor Jeunes peut proposer un lieu d’écoute, mais nous pouvons également, à la demande du jeune, intervenir auprès de son école comme médiateur. Nous travaillons au cas par cas selon les besoins", a précisé Bernard Antoin.

Le planning familial Au Quai propose également des animations dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à ce sujet. "L’intérêt de ce genre d’intervention est d’informer. Je pense que c’est quand on ne comprend pas qu’on a plus tendance à discriminer", défend Virginie Anteronaco.