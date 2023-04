Tournai : une Piste aux mille flambées d’images et d’émotions

Le plein ou presque

La Piste a gardé son âme libre et généreuse, jamais perdue mais contrariée par les temps de confinement. Et le cirque est revenu en puissance, avec une inventivité musclée. "Nous sommes heureux de la grande participation du public, soulignait dimanche soir François Guilbert, l’un des piliers de l’événement. Les 95% ont été atteints, de plus par des spectateurs souriants. Remplir des espaces un après-midi de Pâques, un jour de Paris-Roubaix et de temps superbe, ce fut magique. En plein air, sur le parvis et aux alentours, des artistes s’entraînaient, des promeneurs se rassemblaient pour un moment choisi. La semaine fut chargée en spectacles de qualité, dans des lieux qui nous vont bien."

Les deux personnages passionnés de "Petroleo" étaient guidés par une obsession: jouer sans s’arrêter. ©F. LISON

De surprenants duos se sont incarnés en comédiens, lutteurs, magiciens. De talentueux musiciens ont intégré les scènes, sans compter les artistes des soirées musicales, des Filles à paillettes aux Copains DJ et autres Crocodiles.

Le spectacle d’ouverture "Foutoir Céleste" sous le chapiteau en a épaté plus d’un. ©F. LISON

De vraies retrouvailles

La Piste aux Espoirs, c’est un temps de retrouvailles, parfois après des décennies. Tom Baccara ("Drache nationale") était, en 2007, le compagnon de scène de Gaëlle Coppée, Clémence Gilbert, Yann Frisch et Amaury Vanderborght. Les ados de quinze ans s’étaient présentés à la Piste qui organisait alors un concours de jeunes compagnies avec "La burlesque attitude". Ils viennent de se retrouver, seize ans plus tard.

Par ailleurs, d’anciens Tournaisiens sont revenus en famille en ce début mai. "Nous voilà dans l’ambiance d’il y a vingt ans et plus", assurent Bruno et sa compagne. "Le festival garde son caractère convivial, avec des spectacles accessibles à tous. Nous avons revu des amis espagnols et quelques expatriés comme nous."

Avec "Drache Nationale", mieux valait avoir son k-way. ©F. LISON

La Maison de la culture offre à des artistes l’occasion d’effectuer une résidence de travail dans ses murs. C’est le cas du Collectif Curieux, qui concentre aujourd’hui ses recherches sur la magie et qui, en février, était en répétition à Tournai. "Dans les missions de notre Maison de création, il y a l’accompagnement de jeunes compagnies", rappelle Constance Paris, coordinatrice de l’événement.

Ceux d’ici aussi

Les régionaux ont fait vibrer les festivaliers ou passants d’un jour. Le duo Okidok était présent dès l’ouverture, mardi soir, et a régalé le public dimanche midi. Le Moustachu n’a pas manqué le nouveau rendez-vous avec les familles.

Le Mouscronnois Guy Waerenburgh et son complice se sont fendus d’un karaoké que l’on verrait bien en toutes langues, dont le picard.

Et les jongleurs, clowns et acrobates de Mômes Circus se sont associés aux jeunes circassiens de l’École de Nice. Parmi les bénévoles, Florence (active depuis la création de la Piste) soulignait le professionnalisme et l’amabilité de l’équipe emmenée par Constance Paris. Le cirque est décidément un art qui aimante, interroge et rassemble.

"Qué cirque" avec les petits jongleurs de Mômes Circus. ©F. LISON