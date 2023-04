Ben (prénom d’emprunt), 27 ans, espère sortir de prison le plus vite possible. Il a connu une vie d’errance et aimerait tourner cette page. Autrefois SDF à Tournai, il a déjà été condamné pour plusieurs vols commis en 2019 visant surtout à retirer de l’argent pour assurer sa consommation de stupéfiants.