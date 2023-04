Pour traverser à vélo l’îlot immobilier de La Dorcas, à Tournai, il faudra être un bon sportif

Geoffroy Huez (PS) ne niait pas au dernier conseil communal qu’il y existe des craintes par rapport “à ce projet d’envergure”. Mais il relativise son impact négatif en termes de mobilité, au moment de voter l’étape du dossier consistant à créer une voirie cyclo-piétonne publique qui reliera la chaussée d’Antoing et le RAVeL le long de l’Escaut. “Un hôpital avait forcément à cet endroit un impact sur la mobilité autrement plus grand que la création de 250 logements”. Et de rappeler aussi que ce site est devenu un chancre urbain depuis son abandon en 2016. “Quand vous vous baladez le long de l’Escaut, vous ne trouvez jamais ce lieu charmant. Il faut être courageux pour s’attaquer à un tel site. […] On a besoin de logements, on a prévu d’en construire trois mille. Si on veut une ville attractive, on a besoin de ces promoteurs importants”.

”Une impression de lieu privé”

L’enquête publique a donné lieu à des réactions. Une pétition comportant 223 signatures ainsi que 86 remarques ont été transmises dans le cadre de l’enquête publique. La CCATM a émis un avis défavorable

Et des élus pointent un problème directement lié à la mobilité sur le site et autour de celui-ci. Le groupe Écolo ne se départit pas de sa loyauté envers la majorité dont elle fait partie. Mais trois conseillers communaux Écolo (sur sep élus) ont émis des réserves autour de la voirie intérieure du projet avec un vote d’abstention. “Ce point a provoqué pas mal d’échanges entre nous, et c’est ce qui explique ce vote”, explique Beatriz Dei Cas, la cheffe de groupe.

Outre la forte densité, la qualité de l’aménagement de l’espace public fait défaut selon les trois élus. Ils estiment que les porches d’entrée qui permettront d’accéder aux voiries intérieures de l’îlot seront aménagés de telle façon qu’ils pourront sembler privés ou privatisés et décourager ceux qui souhaitent les utiliser. Ils regrettent que “peu d’endroits seront propices au jeu des enfants, aux rencontres, et plus globalement à la convivialité pour les habitants”.

Traverser le quartier sera digne d’un exploit sportif

La déclivité du “chemin creux”, la voie centrale de l’îlot immobilier qui reliera la chaussée au Ravel le long de l’Escaut, pose aussi question. Sur une longueur de presque 55 m, elle offrira un dénivelé de 7 m. “U ne telle pente ne sera pas facile à vélo dans le sens de la montée (à moins d’avoir de très bons mollets ou un vélo à assistance électrique), et pas très sécurisante en descente pour les enfants à vélo notamment mais aussi pour les PMR en fauteuil roulant”.

D’après les données techniques en notre possession, la pente de la voirie se situera entre celle de la Tour Canteraine (la première perpendiculaire à l’avenue des États-Unis depuis le rond-point “haricot”) et celle de la partie du Quai Taille-Pierres qui remonte aussi vers le rond-point de la Dorcas. On ne doit pas être très loin d’une côte équivalente à celle du Mont-Saint-Aubert dont raffolent les cyclotouristes chevronnés : celle de 11 % de l’avenue du Rinval entre le carrefour de la Croix Jubaru et l’auberge Ma Campagne.

”Les PMR devront utiliser des fauteuils roulants motorisés”

Dominique Martin (PTB) ne se prive pas d’en rajouter une couche après avoir pointé “un projet d’urbanisme démesuré qui modifiera durablement le quotidien et l’avenir des Tournaisiens”. Selon elle, cette allée centrale ne sera praticable qu’en chaise roulante motorisée pour les PMR. “Même pour les voitures d’enfants, ce sera sans doute très difficile. Puisque la loi l’oblige à ne rendre accessible aux PMR que les accès aux immeubles, le promoteur se fout finalement du reste : les PMR iront se promener dans le rond-point au lieu du RAVeL”.

Douze minutes de bouchon en plus le matin

Marie-Christine Marghem (MR) relève deux inquiétudes. “Le bloc d’appartements situé du côté de la chaussée d’Antoing est extrêmement élevé, et je crois que ça a fait l’objet de pas mal de remarques de la CCATM. Il y a aussi un problème important par rapport à la mobilité sur la chaussée d’Antoing, qui va être assez contrainte aux heures de pointe”.

Benjamin Brotcorne (Ensemble) se dit surpris par l’ampleur du projet. “250 logements, ça nous surprend dans une ville qui a du mal à dépasser les 70 000 habitants. Mais on se range à l’idée que si un promoteur engage des sous qui ne sont pas publics et est prêt à injecter autant d’argent, c’est qu’il doit avoir bien fait ses calculs avant de se lancer”. Il veut aussi être pragmatique. “On va se débarrasser d’un chancre qui, sans ce projet abouti, risque d’être un boulet à traîner pendant des années et des années. […] Mais notre vote n’est pas un blanc-seing pour le permis qui sera ensuite déposé, et qui pourra être à son tour amélioré”. Quant à la mobilité, M. Brotcorne dit avoir reçu des apaisements. “Nous avons reçu des réponses rassurantes sur l’intégration de ce projet dans le maillage, et notamment le maillage cyclo-piéton jusqu’au Ravel le long de l’Escaut”.

Philippe Robert, échevin de l’urbanisme (PS), relativise la hauteur des bâtiments. “J’ai lu des commentaires selon lesquels les bâtiments s’élèveraient jusqu’à 58 mètres. Mais dans ce cas c’était l’altitude par rapport au niveau de la mer. Il faut avouer que c’est travestir la réalité”. Sur l’aspect mobilité, M. Robert rappelle que la mobilité douce sera favorisée (avec un garage à vélo par chambre). Il s’attarde sur la circulation aux abords du quartier. “Entre 7h30 et 8h du matin, il y a une demi-heure de bouchon. Avec le projet, des ingénieurs en mobilité l’ont calculé, le délai d’attente pourrait augmenter de douze minutes”. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) relativise à son tour l’impact du projet sur la mobilité locale. “N’oubliez pas qu’un hôpital fonctionnait à cet endroit, avec énormément de personnel et de visiteurs”.

L’échevine Coralie Ladavid (Écolo) résume peut-être le mieux le sentiment de beaucoup d’élus de tous bords. “Ce n’est pas le projet rêvé. Si on avait pu partir d’une page blanche, on ne l’aurait pas fait comme ça. Il y a clairement un équilibre entre contraintes budgétaires, contraintes d’investisseurs, besoins de la population d’aujourd’hui… Mais on est toujours dans un dialogue avec le promoteur”.