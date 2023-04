Rudy (prénom d’emprunt), 49 ans, est poursuivi pour avoir eu, comme l’a dit la présidente, un comportement inapproprié à l’égard de sa compagne. Il avait d’abord utilisé une photo d’elle pour l’inscrire sur un site de libertinage, laissant à penser qu’elle aimerait être contactée par des gens s’adonnant à cette pratique. Il est aussi poursuivi pour avoir diffusé des photos d’elle en tenue légère et issues d’un album privé.

Début 2019, Rudy avait donc extrait des photos et les avait envoyées à un correspondant. “Quelqu’un que je ne connaissais pas, dit-il à la présidente, médusée. J’avais envoyé ça à une seule personne et pas en public. C’était pour échanger”.

Il s’agissait de voyeurisme et il espérait recevoir en échange des photos d’autres personnes. Il ignore ce que son correspondant a pu faire des photos…

Après avoir fait son mea culpa, il avait à nouveau trahi la confiance de sa compagne en 2021. “Un comportement abject", lui lance la présidente. "D’autant que ces photos peuvent être exposées n’importe où par n’importe qui. Que vouliez-vous ? Aviez-vous des problèmes d’ordre sexuel ?”

Rudy a du mal à se confier. Il explique que sa compagne et lui ont suivi une thérapie de couple après son interpellation.

Elle garde des séquelles morales

La partie civile confirme que Rudy a utilisé l’identité de sa compagne pour aller sur des sites libertins. “Il se disait qu’avec un profil féminin, il avait plus de chances d’obtenir des photos en échange. Il a diffusé des photos normales et dénudées. Ma cliente a peur que ces photos ressurgissent. Elle garde des séquelles morales”.

La victime a décidé de poursuivre la vie commune avec Rudy. Elle s’est exprimée dignement : “La situation est très compliquée. Je ne veux pas lui nuire. Néanmoins, tout est fait pour qu’on me reconnaisse. Il y a le nom du site au-dessus de ma tête. Quelqu’un m’a prévenue via les réseaux sociaux. J’ai initié une plainte mais je n’ai pas l’impression qu’il a compris mon désarroi. Son but n’était pas de me nuire mais je me demande pourquoi il a fait ça”.

Selon le ministère public, le prévenu doit être suivi : “Je requiers un an avec sursis probatoire total. Il doit se prendre en charge”.

La présidente, qui trouvait le prévenu apathique, lui a conseillé de suivre une thérapie pour pouvoir exprimer ses émotions. “Je veux m’excuser”, a dit le prévenu. Jugement le 16 mai.