Les profs du collège Notre-Dame de Tournai vont brûler les planches

Ils sont une trentaine à avoir relevé le défi : vingt-quatre profs, quatre éducateurs et deux directeurs. Cette grande première pour la troupe de théâtre du Collège Notre-Dame de Tournai se traduit d’ores et déjà par un succès populaire : les trois représentations (jeudi, vendredi et samedi) se joueront à guichets fermés, toutes les places de la salle du Forum (trois fois 500) ayant trouvé acquéreurs. “Il y aura parmi le public des collègues, des amis, des élèves, des profs d’autres écoles, etc. Cet engouement exceptionnel est très stimulant pour toute l’équipe”, explique Violaine Lison, la prof qui avait fait la proposition dès juin 2022 de mettre en scène ses collègues. “D’habitude, les élèves sont prioritaires pour participer à la pièce de théâtre. Les moments compliqués vécus pendant la crise Covid, avec pas mal de liens perdus dans la salle des profs, m’ont incitée à me lancer dans cette aventure. Énormément de profs ont répondu présents et une merveilleuse dynamique s’est créée”.