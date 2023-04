Les travaux sur la ligne Tournai-Mouscron ont rendu les trajets trop épuisants

”On dépend du trafic”

Les bus s’arrêtent à Froyennes où les élèves de Saint-Luc viennent remplir en quelques minutes le bus mais également à Herseaux. “Je me lève à 5h25 au lieu de 6h25 pour être sûr d’être à l’heure. Je pars une heure plus tôt de chez moi et je rentre une heure plus tard, c’est épuisant”, raconte Florian un étudiant fatigué de faire des trajets interminables tous les jours. “J’ai tout simplement quadruplé mon temps de parcours”, raconte un fonctionnaire de police qui fait le trajet tous les jours. “On prend notre mal en patience, on n’a pas le choix de toute façon. Mais c’est le bazar, on dépend du trafic et au lieu de mettre vingt minutes on met plus d’une heure. J’ai de la chance d’avoir un emploi du temps maniable”, explique-t-il. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde comme le confie un autre passager. “Je ne peux pas me permettre d’être en retard tous les matins. Je suis obligé de partir bien à l’avance pour être sûr de ne pas être en retard vu que l’on dépend du trafic. C’est un stress en plus”.

Des travaux venus perturber le quotidien des voyageurs, pressés que les travaux se terminent. Si tout va bien, les trains se remettront en marche ce lundi 17 avril.