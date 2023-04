Terrains de padel à Estaimpuis: l’audience du tribunal reportée par le juge

Mais il n’en sera rien… L’audience est reportée sine die (sans date fixée), et vraisemblablement pas avant la fin de l’année 2023.

Par une décision du juge

Un coup de massue pour la riveraine et le gérant qui ont appris, ce vendredi, le report qui aurait été décidé par le président du tribunal lui-même. Les deux parties, après de longs mois parsemés d’échanges de conclusions, étaient prêtes à aborder le dossier et à plaider. Le temps prévu pour cette affaire lors de cette audience aurait été jugé trop court ; le juge préférant remettre l’affaire à une autre date.

Alors que le tribunal civil de Bruges a déjà été amené à se pencher sur un tel dossier relatif au padel, en limitant les horaires d’ouverture, ce procès aurait été une première en Wallonie. Le procès aurait ainsi pu constituer une jurisprudence dans une problématique relative neuve et sensible alors que les nuisances sonores et visuelles dénoncées par les riverains sont de plus en plus nombreuses et que la Région wallonne peine à se pencher sur une réglementation relative à l’implantation de ces terrains et aux limitations de leur utilisation. Mais surtout, le jugement qu’il soit en faveur des riverains ou du gérant du club estaimpuisien aurait permis de statuer et de mettre à terme à un conflit… sans fin !

"C’est à la commune de solutionner le conflit"

La riveraine dit “prendre acte” et n’a pas souhaité s’exprimer et commenter la décision du juge. D’autres riverains qui la soutiennent dans sa démarche juridique ont, par contre, tenu à réagir par voie de communiqué. Ils avaient également fait de la date du 17 avril, l’espoir d’une piste de solution pour sortir de l’impasse et retrouver une certaine quiétude. Conscients qu’ils ne peuvent compter sur la justice, ils en appellent, à nouveau, à une réaction des autorités communales afin qu’elles prennent certaines décisions. "C’est à la Commune d’intervenir afin de solutionner ce conflit, insiste le collectif de riverains. Le bourgmestre devant veiller à la tranquillité du voisinage, ce dernier se doit de mettre fin à ces nuisances qui ont lieu sur un terrain communal."