En entame du conseil communal, le bourgmestre Pierre Wacquier a annoncé que Brunehaut a été désignée “commune sportive 3 étoiles” : “La reconnaissance de tout le travail mené par l’associatif et de la dynamique communale en la matière”.

2. Du cash chez Bpost

François Schietse (Indépendant) a interpellé le bourgmestre suite à la fermeture de la banque ING de Bléharies et des distributeurs de billets. Pierre Wacquier rappelle qu’il est possible de retirer de l’argent au distributeur installé dans l’agence Bpost. “Vu le succès rencontré par ce distributeur, nous allons d’ailleurs alerter Bpost afin qu’il puisse adapter l’approvisionnement des billets en conséquence. Des consortiums (Batopin et Jofico) sont également en train de se créer et pourraient ouvrir des agences dans notre entité. Pour rappel, tout un chacun de nos citoyens doit avoir dans les 5 kilomètres à la ronde une possibilité de retirer de l’argent.” François Schietse regrette que “le Collège se satisfasse de cette seule solution.”

3. Curage et nettoyage sous-traités

Le conseiller François Schietse a également questionné la majorité sur la problématique des égouts communaux. “Partout dans l’entité, les avaloirs sont bien pleins voire bouchés (terre et déchets), comme sur le parking du Brunehall, déplore-t-il. Nous avons des pensionnés qui nous signalent que, bien qu’étant chez eux à longueur d’année, ils ne se souviennent plus d’avoir vu passer la balayeuse aspiratrice alors qu’ils paient tous une taxe égout… Et cela alors que nous avons sollicité Ipalle pour le curage des égouts et avaloirs !” Pierre Wacquier s’en défend : “la Commune a toujours nettoyé deux fois par an tous ses avaloirs. Ce n’est pas parce qu’il y a de l’eau dans l’avaloir qu’il est bouché ! Notre réseau d’égouttage est performant.”

L’échevin des Travaux, Daniel Detournay précise que la convention avec Ipalle sera mise en route dans les prochaines semaines, pour un curage des avaloirs deux fois par an. Il annonce également que le camion balayeur – aspirateur a été déclassé. “Comme l’investissement ne correspond pas à nos besoins en termes d’entretien des routes et chemins, nous n’allons pas racheter de balayeuse, mais nous allons plutôt sous-traiter cette tâche à une entreprise ; il s’agit de la solution la plus économique.”

4. L’état des trottoirs de la rue des Six Chemins (Hollain)

Nadya Hilali (Indépendant) s’inquiète quant à elle de l’état “problématique” du trottoir de la rue des Six Chemins (Hollain), notamment en face du terrain de foot. “Dalles cassées, trous, égouts surélevés, décrit-elle. Il y a des risques pour les piétons !”

Daniel Detournay est conscient de la situation. “Mais je n’ai pas les moyens financiers pour entreprendre une rénovation de l’entièreté de ce trottoir car ce n’est pas le seul de l’entité dans cet état… Par contre, nous allons réaliser des réparations aux endroits particulièrement dangereux et insécurisant.”