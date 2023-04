Antoing-Bruyelle : une liaison vers le PACO pour la future carrière

Des travaux viennent d’être lancés à cette hauteur. Le talus a été excavé et une immense tranchée a été creusée entre la N502 et le fleuve. Glissées sous la rue Artisien, deux très grosses conduites ont d’ores et déjà placées. Elles permettront d’évacuer les eaux d’exhaure de la carrière vers l’Escaut. La bande transporteuse aérienne sera construite ultérieurement. “Ces futurs travaux impliqueront une nouvelle modification du tracé du RAVeL. Une bande de circulation sera aménagée le long de la rue Artisien, du côté de l’Escaut, dans le sens Bruyelle-Antoing” indique le bourgmestre Bernard Bauwens.