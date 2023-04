Depuis, les actions de soutien envers lui et sa famille mais aussi, les demandes aux autorités dans le but d’obtenir sa libération, n’ont cessé de se multiplier.

Une nouvelle opération peu banale est programmée sur la Grand-Place de Tournai, les 22 et 23 avril prochains.

Manon Brabant, la nièce et filleule d’Olivier, annonce en effet qu’elle s’enfermera pendant 24 h dans une cellule sur la Grand-Place de Tournai et demande à ceux et celles qui souhaitent apporter leur soutien à son parrain de rédiger un courrier à l’adresse des responsables politiques belges "en charge de la vie d’Olivier". Stylos et formulaires seront disponibles sur place, pour ceux et celles qui souhaiteraient rédiger leur lettre sur place. Une urne sera installée pour recueillir les différents courriers. Manon se chargera de les transmettre à qui de droit.

Certaines écoles ont d’ores et déjà inclus la rédaction de ce type de courrier dans le cadre des cours de français mais toute autre initiative est évidemment bienvenue.

"Nous serons ainsi tous enfermés avec Olivier 24h. Soulageons sa peine. Que les choses avancent, que le gouvernement passe enfin à l’action", peut-on lire sur l’invitation relayée via les réseaux.

Tout cela, sous le regard d’Olivier dont le portrait est repris sur la bâche géante déployée sur le beffroi de Tournai le 12 javier dernier.

L’action se déroulera du samedi 22, à partir de 18h, au dimanche 23 jusque 18 h.

Ceux et celles qui ne peuvent se rendre sur place peuvent également transmettre leur courrier par mail à l’adresse: lettreaugouvernementbelge@gmail.com