Mouscron : Action et Kruidvat vont déménager… au rez-de-chaussée des Dauphins

Les deux grandes surfaces vont bientôt partir à l’extrême opposé du parc commercial. ©ÉdA

En effet, les deux enseignes commerciales formant un seul bloc vont quitter leurs espaces du premier étage pour rejoindre le rez-de-chaussée commercial. Comme nous le confirme BNP Paribas Real Estate à la gestion immobilière du parc, Action et Kruidvat vont prendre place dans la très grande surface commerciale délaissée par Maison du monde.

Dans l’angle du parc commercial, Maison du monde a quitté les lieux depuis le début de l’année 2022. Un très vaste espace qui va pouvoir être occupé par deux enseignes. ©ÉdA

De quoi certainement offrir une nouvelle dynamique au site : on sait que les deux magasins brassent énormément de clients et que ces derniers iront désormais au cœur du centre plutôt que d’être envoyés à l’écart. “Les Dauphins, ça vit et on veille donc au bon mix de locataires afin de continuellement améliorer le parcours clients.”

Quant à la future destinée de la vaste surface qui sera quittée d’ici peu, son ou ses futurs locataires ne sont pas encore désignés.