Six jours pour se promener dans les vergers en fleurs de Brunehaut

C’est donc à partir de ce mardi 18 avril, et jusqu’à ce dimanche 25 avril que les promeneurs pourront déambuler au cœur des vergers de Brunehaut, habituellement fermés au public. “On sera en pleine floraison, ajoute Jacques Dewaele. Certaines variétés de poiriers sont déjà en fleurs depuis quelques jours, et d’autres devraient être relativement fleuris pour les premiers jours de la balade. Par contre, pour les pommiers, il faudra sans doute attendre la fin de la semaine pour qu’ils soient bien en fleurs. Heureusement la météo annoncée pour cette semaine, un peu de soleil, et des températures un peu plus élevées, devraient favoriser la floraison.”

Deux balades de 3 km et 7 km

L’année dernière, la marche des vergers en fleurs, organisée par L’ASBL Jeunesse Rongycienne, en collaboration avec les Vergers de Brunehaut et Mont-Marche, avait attiré plus de 15 000 personnes. “C’est pour cela que nous maintenons, durant plusieurs jours l’accès aux deux balades de 3 km et 7 km. Pour éviter la foule attendue durant le week-end, nous conseillons aux promeneurs qui le peuvent de venir en semaine afin de vivre une balade agréable et de mieux profiter de la beauté de la nature. Tout au long du parcours, les promeneurs pourront également s’arrêter devant des panneaux didactiques pour découvrir la vie du verger et ses différents aspects : techniques de culture, canon anti-grêle, nichoirs, ruches, etc.”

Les circuits sont accessibles de 8h à 17 h, en face des Vergers de Brunehaut (rue de l’Église à Rongy) pour le parcours fléché de 3 km, et en bas de la ruelle du stade de football (rue Aimoncamps à Rongy) pour le 7 km. “Un bar et une petite restauration seront disponibles toutes les après-midi en semaine et toute la journée le week-end dans la salle du football”, précise Jacques Dewaele.

Au profit de la Fondation contre le Cancer

En plus de permettre de découvrir la campagne brunehautoise et de profiter du cadre idyllique, cette marche placée sous le signe de la nature se veut aussi solidaire et caritative. “Elle est organisée au profit du Relais pour la Vie de Tournai, ajoute Jacques Dewaele. Une urne sera placée au départ. Si le cœur leur en dit, les promeneurs pourront y déposer un petit don. L’intégralité sera reversée à la Fondation contre le Cancer au travers du Relais pour la Vie qui se tiendra à Tournai l’année prochaine.. Des associations locales tiennent également des stands, et dont les bénéfices seront aussi remis au Relais pour la Vie. L’année dernière, nous avions pu offrir un chèque de plus de 15 000 €. En plus de s’aérer les poumons, les promeneurs et les visiteurs réaliseront également une bonne action !”