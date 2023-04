”Ce monsieur était au guichet et s’est fait frapper. Et pas un peu. Vous avez vu les photos ? Il était déjà mal en point mais ici, avec de nombreux hématomes en plus, c’est encore autre chose”, lui dit la présidente.

Corentin est aussi prévenu de menaces par écrit et de faits de harcèlement à l’encontre de son propre père. “Les bras m’en tombent, assure la présidente. Tout ça parce qu’il refusait de vous donner 10 € pour acheter du cannabis”.

La consommation de drogue et d’alcool figure en toile de fond de ces deux faits.

”Je ne bois plus mais je consomme toujours des stupéfiants. Je veux me faire soigner aussi pour ma dépression et je vais bientôt rentrer à l’hôpital”.

Diagnostiqué schizophrène

Le procureur parle de faits gravissimes : “A la Poste, le prévenu a invectivé ce monsieur en lui demandant ce qu’il voulait. L’homme lui a répondu qu’il voulait juste sortir et a reçu un coup de poing au visage.

Le prévenu s’est aussi montré menaçant envers ses propres parents. Son père dit qu’il faisait régner un climat de terreur et qu’il menaçait aussi ses grands-parents.

Il a déjà été interné. Je réclame 2 ans avec sursis probatoire”.

La défense a signalé que son client, depuis deux ans, s’était calmé : “Il réside dans une structure et la relation avec son père est apaisée. Mon client a une fragilité psychiatrique. Vers 18-19 ans, il a été diagnostique schizophrène. Il devra être traité toute sa vie. Il continue à fumer du cannabis mais veut stopper sa consommation. Nous sollicitons le sursis probatoire.”

Jugement le 15 mai.