Les Gilles de Tournai sont de retour

Au sein du comité, à côté de Greg, on retrouve Jean-Philippe Detrain (alias Sim), président et aux finances Dany Couvreur, Chantal Delonvile et Dany Henain.

Et quand on parle finance, le trésorier nous explique ce que coûte un carnaval en tant que gilles : “Nous avons besoin d’une batterie dont coût 550 € cette année ; les costumes sont loués à Binche. bref au total nous en sommes déjà à quelque 1 000 €. Et si nous voulons la totale : on a besoin de chapeaux à plumes, des fifres, clarinettes et autres dans la batterie et avec tout cela nous arrivons facilement à 2 000 €”

Notons encore que l’an prochain, des paysans et paysannes accompagneront les gilles lors de leur prochaines sorties. Si vous voulez les voir, les gilles seront de sortie le 13 mai (15 h 30) sur le champ de foire.

Info sur Fb : les oranges bleues ou par mail : maxence881@outlook.fr