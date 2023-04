Des travaux au beffroi de Tournai, dans l’espoir d’une réouverture partielle pour cet été

”Après avoir dû fermer le beffroi en juin 2022 par mesure de sécurité, on peut enfin s’attaquer à ses problèmes d’étanchéité et d’infiltrations d’eau, et ainsi garantir la stabilité et la conservation de l’édifice, explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. En effet, les travaux ont pris du retard parce que nous n’avions pas reçu de réponse d’entreprises lors du premier appel d’offres, notamment parce qu’il s’agit de travaux avec des contraintes techniques et patrimoniales importantes vu que le beffroi est classé et qu’il faut respecter les exigences de l’AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine). Nous avons dû relancer un second appel d’offres, et deux sociétés y ont répondu. “

C’est l’entreprise générale “Gustave&Yves Liégeois” de la région de Herve (restauration et rénovation de bâtiments classés) qui a été mandatée. “Dans un premier temps, nous allons démonter les dalles en pierre et les luminaires où l’eau ruisselle, stagne et s’infiltre ensuite dans le bâtiment, explique Sébastien Straetmans, responsable de l’entreprise générale. Nous devons aussi vérifier qu’il n’ait plus d’infiltrations d’eau et refaire l’étanchéité au plomb de l’ensemble de l’édifice.”

L’accès au premier balcon pour l’été ?

Cette première phase des travaux devrait être terminée d’ici l’été. “Si tout va bien et que l’on n’a pas de trop mauvaises surprises, on pourrait rouvrir le beffroi pour les vacances estivales, mais en permettant uniquement l’accès jusqu’au premier balcon”, annonce Paul-Olivier Delannois. Pour permettre aux visiteurs de monter jusqu’au deuxième balcon, il faudra encore attendre, et sans doute envisager d’autres interventions à la rentrée. Le traitement du plus ancien beffroi de Belgique (12e siècle) ne devrait en effet pas s’arrêter là…

”En plus de régler ces problèmes d’étanchéité, on profite de l’occasion pour investiguer un peu plus par rapport à l’état de santé du beffroi, pour effectuer différents tests, et pour voir s’il y a lieu d’intervenir à d’autres endroits ou d’une autre manière pour sécuriser l’édifice, ajoute le bourgmestre de Tournai. On ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais il est fort probable que l’on doive agir d’une façon ou d’une autre, en espèrant que les nouvelles ne soient pas trop mauvaises… Quoi qu’il en soit en fonction des découvertes, on interviendra parce que la Ville de Tournai a fait de la protection et de la sauvegarde de son patrimoine l’une de ses priorités.”