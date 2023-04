Recours au Conseil d’État pour la rue Saint-Martin à Tournai : de l’argent gaspillé ?

Benjamin Brotcorne (Ensemble) fait remarquer que, de toute façon, un nouveau permis va être introduit. “Nous sommes invités à dépenser de l’argent public pour introduire ce recours. Décrocher une victoire morale devant les tribunaux ne va pas faire avancer le Schmilblick : on refera quand même la rue Saint-Martin dans un style qui n’avait pas votre préférence”.

Combien va coûter ce recours au Conseil d’État ? Benjamin Brotcorne avance le chiffre de 5 000€“au bas mot”. “Parfois on pinaille sur quelques centaines d’euros. Ici, ce n’est pas un montant négligeable. Si le seul avantage de ce recours est de dire que vous aviez raison, eh bien ce n’est pas suffisant”.

”Ce que vous nous demandez de voter ce soir va coûter de l’argent pour un résultat incertain. On se demande quel bénéfice réel pourra en être retiré pour les citoyens”, avance Dominique Martin (PTB).

Marie-Christine Marghem (MR) émet elle aussi de gros doutes quant à l’intérêt et à l’utilité de déposer un tel recours. “Le double recours en suspension et en annulation va générer des mémoires assez techniques pour démontrer que les arguments du ministre sont criticables sur le plan juridique, pour reprendre la formulation reprise dans votre ordre du jour. Avec un cabinet spécialisé comme celui qui a été désigné (NDLR : le cabinet Castiaux) , il faudra compter au minimum 20 000€. Si c’était gratuit, je ne verrais pas un problème à tout ça mais c’est loin d’être le cas”.

Le projet mêlant pavé porphyre et béton désactivé était bien équilibré, insiste Geoffroy Huez (PS). “L’avenir nous dira peut-être, dans cinq, six ou sept ans, qu’on n’a pas voulu d’un projet qui allait coûter beaucoup moins cher que celui qu’on va devoir introduire. C’est la question de fond. Doit-on accepter une décision d’un ministre qui pèche au niveau de la motivation formelle ? Si on laisse passer cette fois-ci, qu’on laisse passer aussi la prochaine fois alors. Il faut mettre toutes les autorités devant leurs responsabilités”.

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) relativise le coût lié à l’action en justice. “Nous avions choisi la solution la plus durable. Sur le temps, les travaux d’entretien des pavés vont coûter beaucoup plus cher si on n’a pas envie que la rue redevienne ce qu’elle es t actuellement”. L’action en justice n’est pas seulement une question de principe, dit-il. “Je veux éviter que, demain, si le Conseil d’État nous donnait raison, le fait du prince ne se reproduise à l’avenir et n’impose de perdre énormément de temps et de réaliser des travaux qui vont coûter plus cher. Ce que ça nous coûte aujourd’hui pourrait nous faire gagner plus d’argent à l’avenir”.