Escanaffles: le réaménagement du Concordia recalé suite à une erreur de la Région… avant d’être accepté

La commune de Celles comptait sur une enveloppe de 500 000 euros pour continuer le lifting d’un site sous utilisé. Jusqu’à la douche froide…

Fin 2022, Michaël Busine reçoit la confirmation que Celles ne fait pas partie des 78 lauréats de l’appel à projets " Cœur de village ". Restait à connaître la raison, pour atténuer (ou pas) la déception. "En recevant le détail, on a constaté une erreur de cotation", avoue le bourgmestre.

Dans les faits, l’administration régionale a considéré qu’il n’y avait aucun auteur de projet et a donc attribué une note de 0/10 sur ce critère, ne permettant pas au dossier de dépasser le seuil fatidique de 79 points. "Je crois qu’on en totalisait 78", poursuit Michaël Busine.

Après la douche froide, la bonne nouvelle

Or, il y avait bien un auteur de projet derrière le lifting du Concordia. "Notre recours a été jugé fondé et recevable. Je n’ai pas encore reçu la confirmation officielle signée de la main du ministre de tutelle, mais nous obtiendrons l’enveloppe initialement prévue pour mener ce projet à terme ", estime le bourgmestre. Le dossier avait pris une mauvaise tournure suite à la décision de la Région wallonne, forçant les autorités celloises à "se mettre en quête d’une autre possibilité de financement." Il revient aujourd’hui dans le droit chemin puisque le subside permettra de couvrir 75% du montant alloué aux travaux. Une bonne nouvelle pour le bourgmestre qui se dit "c onvaincu de l’importance du réaménagement de ce site multifonctions pour la commune."

Reste désormais à attendre l’officialisation du subside et l’échéancier de cet ambitieux projet. Sans oublier que l’actuelle bourloire fait l’objet d’un autre dossier de rénovation qui devrait rendre la salle Concordia plus attractive à la location…