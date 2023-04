Imagix Tournai: la panne d’ascenseur prolongée rend les séances bien plus difficiles d’accès aux PMR

Sale temps pour les PMR dîtes-vous ? Pas impossible puisqu’à moins d’un kilomètre de là, les dix salles obscures d’Imagix sont bien difficiles d’accès depuis quelques semaines, la faute à une panne d’ascenseur. "Il est momentanément indisponible. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour solutionner ceci dans les plus brefs délais", précise le site d’Imagix.

Faut-il courir (enfin, quand c’est possible) à Mouscron, Ath, Mons, ou même Lille et Saint-Amand-les-Eux pour s’offrir une petite séance ciné ? Patron des trois implantations d’Imagix, Jan Staelens précise qu’à défaut d’ascenseur fonctionnel, les personnes à mobilité réduite peuvent compter sur les biceps de son personnel. "Nous n’avons pas d’autre choix que de monter les personnes en fauteuil à la force des bras, à deux, trois ou quatre", précise notre interlocuteur. "Nous ne laisserons jamais les personnes en situation de handicap sur la touche. L’infrastructure n’est temporairement pas adaptée, mais elle ne nous empêche pas de tout faire pour leur permettre d’avoir accès aux salles."

"On tourne en rond"

Joint par téléphone, Jan Staelens réitère ses excuses auprès des personnes à mobilité réduite.

Mais outre les excuses, quelles solutions se profilent ? "C’est très compliqué pour le moment", déplore le patron d’Imagix. "Quand le court-circuit a provoqué une panne, les pompiers ont dû libérer les clients qui se trouvaient dans l’ascenseur en cassant les portes, ils n’avaient pas d’autre choix. Aujourd’hui, les portes sont trop endommagées pour fonctionner. J’ai déjà eu des pistes auprès de trois fournisseurs, mais les réparations ne peuvent pas être menées, faute de pièces en stock. Attendre, c’est la seule solution pour le moment."

Jan Staelens indique qu’il "tourne en rond " depuis quelques semaines et qu’Imagix est "particulièrement impuissant" face à ce défaut technique. "Il y a bien une solution de repli avec un ascenseur plateau provisoire, mais le délai indiqué à la commande est de plusieurs semaines." Une fausse piste de plus. "Si un entrepreneur ou un fournisseur nous lit et a une solution.. ", conclut-il, désabusé.