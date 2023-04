Tournai : elle le gaze avec un spray artisanal: 3 ans de prison requis

Le 24 octobre 2021, Lisa (prénom d'emprunt) est de sortie sur les quais à Tournai. Elle a une altercation avec un jeune homme, se sent menacée et sort son spray avant de le gazer. Il s'en tirera avec une incapacité de plus de quatre mois. Aujourd'hui âgée de 21 ans, Lisa comparait devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures. Elle se présente sans l’assistance d’un avocat. ..