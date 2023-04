Antoing : une seconde vie… pour le cimetière de Calonne

Le cimetière qui nous préoccupe aujourd’hui est le plus ancien. Il est implanté à la rue de France, à un jet de pierre de l’église Saint-Eloi. Désaffecté en 1994, le site a été déclaré insalubre en 1998. À l’époque, cet antique cimetière avait fait l’objet d’un sérieux nettoyage opéré par le personnel communal d’Antoing, propriétaire des lieux. Les tombes non entretenues, les champs communs… avaient été vidés de leur contenu.

”Il reste encore cependant sur ce site une soixantaine de tombes, en fait des monuments de pierre”, explique Léonardo Rizzo, formateur au sein de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP). “Depuis lundi, on y effectue une formation afin de revaloriser l’ensemble du site. Le personnel restera sur place au moins une semaine”, nous indique Mélanie Mory, échevine des travaux à Antoing.

”Le projet vise la réaffectation du site en un espace vert précédé par un parc lapidaire. Le projet prévoit trois axes, d’abord la restauration du site, ensuite la création du parc lapidaire et l’aménagement de l’ancien cimetière et enfin sa” mise en vie”. Pour l’aspect” restauration des anciennes sépultures”, il s’agit d’une collaboration entre la Ville d’Antoing et l’AWaP-Pôle de la Pierre de Soignies. Il pourrait se traduire par l’organisation par l’AWaP de cycles de formations destinés aux citoyens, écoles et personnel communal, en vue de sensibiliser à la protection et la mise en valeur du patrimoine local. Restauré et mis en valeur, le site deviendra un lieu propice à la valorisation du patrimoine funéraire, carrier et naturel, aux promenades ainsi qu’aux animations culturelles”, précise Robin Penay, de la Fondation rurale de Wallonie.

Un parc lapidaire

À terme, l’objectif est d’ouvrir au public le cimetière et ses abords afin qu’il puisse s’y balader et découvrir le patrimoine funéraire. Des aménagements devraient y être réalisés. Un parc lapidaire sera créé en front de rue et permettra de constituer une vitrine typologique des monuments funéraires mais également de la production des carrières. Enfin, parallèlement aux deux précédents axes, le volet animation se tiendra aux actions envisagées. “Il s’agit d’intégrer le citoyen dans chacune des phases et de l’amener à découvrir le site de façon innovante et variée. À cette fin, un partenariat avec les acteurs locaux est envisagé et la participation citoyenne vivement encouragée”, explique M. Penay.

Actuellement, venant des administrations de Tournai, Antoing et Tubize, une dizaine de personnes suivent une formation sous la houlette de Léonardo Rizzo de l’AWaP. Tailleur de pierre, marbrier et sculpteur, le formateur dispense son savoir auprès de quatre fossoyeurs, un maçon, un tailleur de pierre et de la dame responsable de la gestion des cimetières à Tournai.

À l’entrée du cimetière, deux monuments font l’objet d’une restauration par cette équipe. Il en reste d’autres… pour le futur.