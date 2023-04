Craft beer and Gaming à Ramegnies-Chin : un événement brassicole dans un univers de gamers à Saint-Luc

En plus de découvrir de multiples jeux, comme le nom de l’événement l’indique, l’heure sera également à la dégustation de bières artisanales et locales. Quatre brasseries proposeront leurs produits : on retrouvera la brasserie Cazeau, la brasserie Borinage, la Mosquito Brasserie (Vezon), et la Spits Beer (Péronnes).

Il sera possible de déguster ces boissons fermentées dans le parc de l’école où seront installés des tables et des bancs.

Pour les petites faims, les organisateurs ont également prévu un stand de hot-dogs.

Des jeux et du challenge

Pour les joueurs les plus chevronnés, un concours de flippers sera donné le dimanche à partir de midi jusque 15h, sur inscription au préalable en matinée. “L e meilleur score réalisé sur tous les flippers confondus sera récompensé par un lot de goodies. Les joueurs les plus avisés sauront sur quelle machine il est plus facile de gagner un maximum de points”, confie l’organisateur. Une dizaine de flippers, tous plus sophistiqués les uns que les autres, vous évoqueront des thématiques et des histoires que vous connaissez bien : Jurassic Park, The Mandalorian, Star Wars, Les Gardiens de la Galaxie, Godzilla…

Parallèlement sera organisé un tournoi sur le jeu vidéo FIFA, également à partir de midi jusque 15h et sur inscription en matinée.

Le lundi, les challenges continuent avec un grand quiz où cent personnes pourront participer et tenter de remporter un lot. “Il y aura deux sessions, une à 14h et une autre à 15 h. En s’inscrivant, les participants recevront un QRcode pour répondre aux questions via leur smartphone. Les thèmes abordés seront la pop culture, le monde brassicole et la ville de Tournai”, informe Geoffrey Cornesse.

Les inscriptions aux différents concours sont gratuites. Seule l’entrée à l’événement est payante et revient à 10 euros par adulte et 5 euros par enfant ; l’accès est gratuit pour les moins de 6 ans.

De 10h à 20h le dimanche 30 avril et de 10h à 18h le lundi 1er mai.

Prévente à 8 euros sur https ://www.billetweb.fr/craft-beer-and-gaming