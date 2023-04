Place Verte à Celles : après la discorde, l’unanimité ?

La réunion citoyenne avait soulevé cette problématique, surtout relayée par quelques riverains plus bruyants que d’autres. Ont suivi plusieurs jours de permanences où les habitants de la place Verte et du périmètre proche ont pu consulter le dossier et émettre leurs souhaits ou leurs réserves.

Depuis la première présentation, l’avant-projet comporte quelques modifications “mineures”, selon Axelle Chantry.

L’échevine du Programme communal de développement rural évoque le retrait d’une zone enherbée au profit de quelques places de stationnement et l’aménagement de bordures plus douces pour les véhicules.

Au total, combien de places de parking sont retenues dans l’avant-projet validé à l’unanimité par la CLDR ? “Quarante, dont 21 sur la place Verte et le reste dans les rues voisines. C’est évidemment moins que la mouture actuelle de la place, mais les différents comptages effectués au matin, en après-midi ou en soirée confirment qu’on ne dépasse pas le nombre de vingt voitures stationnées, hors festivités évidemment “, poursuit l’échevine. “Quand on objective avec des chiffres le nombre de places occupées et que l’on compare avec le nombre de places dessinées dans l’avant-projet, on coupe l’herbe sous le pied aux a priori et aux croyances. C’est sans doute ce qui a permis l’unanimité de la commission autour de la future place Verte. Ce n’était pourtant pas gagné.”

Les travaux ne commenceront pas demain, puisqu’il faut désormais déposer un permis (qui engendrera une enquête publique) et établir un cahier des charges. Axelle Chantry espère voir les travaux débuter en 2025 pour un chantier découpé en trois phases “pour réduire son impact”, précise l’intéressée.

Il commencera par la rue Doucellier, coupée totalement entre Escanaffles et Celles pour éventrer la voirie. “L’idée sera ensuite de réduire le risque d’inondations en recalibrant le ruisseau la l’Haye entre la place et la rue Provinciale et en aménageant une station de pompage entretenue tous les quinze jours par Ipalle. On veut aussi développer un petit poumon vert en face de l’église, pour rendre le cheminement plus agréable entre la place et le pôle sportif, culturel et administratif, rue Parfait. “L’unanimité est un premier signal encourageant pour la future place Verte. Le reste doit suivre…