Le mapping du pont des Trous reproduit cet été à Tournai ? Peut-être…

La cure de jouvence dont ont bénéficié les quais, le pont Delwart mieux accessible aux piétons, l’aménagement d’une infrastructure d’accueil des bateaux à passagers, offrent des opportunités en termes touristiques et de cadre de vie exceptionnels, indique Paul-Olivier Delannois. “Les services de l’administration, que ce soit l’Office de tourisme ou l’Urbanisme, ainsi que mon cabinet, réfléchissent à développer un projet d’exploitation du pont des Trous et de ses abords, afin de faire vivre le lieu, à la fois pour les touristes et pour les habitants. Nous sommes bien conscients des risques de dégradations si un contrôle social ne s’exerce pas, et du fait que le meilleur moyen de protéger le patrimoine, c’est de le faire vivre.”

Le succès du programme de visites guidées proposées par l’Office de tourisme et les guides depuis l’inauguration démontrent qu’il y a une réelle attente de la population à s’approprier le site. “Actuellement, la convention de remise en gestion avec le SPW autorise la Ville à organiser les visites accompagnées d’un guide touristique. Nous devons bien sûr aller plus loin. Nous travaillons sur un projet d’exploitation touristique globale et différentes pistes sont en cours d’étude. Les points centraux de discussion actuels concernent les visites et les animations. Sans oublier, bien entendu, les aspects liés à la sécurisation et la tranquillité des riverains.”

Des associations se renseignent déjà sur les différentes possibilités d’occuper l’espace. On sait déjà que Manu Chao se produira le jeudi 18 mai sous un chapiteau planté sur le quai Sakharov. On sait aussi que le Franco-Belge démarrera le 28 juin au pied du pont des Trous.

Remise de prix attendue

En réponse à une question de Benjamin Brotcorne (Ensemble), M. Delannois s’est aussi exprimé sur la possibilité de reproduire, cet été, le spectacle de mapping fort apprécié le jour de l’inauguration. “Comme vous et comme de nombreuses autres personnes, nous pensons qu’une rediffusion de celui-ci serait une excellente initiative.

Début de la semaine dernière, j’ai pris contact avec le responsable qui dispose des droits intellectuels sur le spectacle afin qu’il me fasse une proposition de prix et de formules différentes pour des spectacles qui pourraient éventuellement se donner durant les grandes vacances. Nous attendons une remise de prix qu’on analysera avec bienveillance pour autant que les moyens budgétaires nous le permettent.”