Manu Chao en concert au Pont des Trous

Solo voy con mi pena/Sola va mi condena/Correr es mi destino/Para burlar la ley Perdido en el corazón/De la grande Babylon/Me dicen "el clandestino"/ Por no llevar papel… Tout le monde connaît Clandestino, Senegal fast food ou Me Gusta tu, mais Manu Chao, ce n’est pas que cela. Il n’est sans doute pas utile de le rappeler, mais José Manuel Tomás Arturo Chao fut, entre 1987 et 1994, le leader de Mano Negra, avec une série d’albums essentiels et des tubes dantesques, de King of Bongo à Santa Maradona, en passant par Pas assez de toi ou Mala vida.