Mauvaise surprise sur l’E42, en direction de Lille : la sortie 35 (Blandain-Marquain) fermée jusqu’au 5 mai

”La fermeture de la bretelle est en lien avec le remplacement et la modernisation de l’éclairage dans le cadre du Plan Lumières 4.0”, précise la porte-parole de la Sofico, gestionnaire des autoroutes.

Cette fermeture est annoncée jusqu’au 5 mai inclus ; par contre elle ne semble d’application qu’aux heures de chantier. La bretelle d’accès est rouverte aux autres moments.

Un manque de signalisation… un détour d’une trentaine de kilomètres

Une déviation, assez mal indiquée, est mise en place via la sortie “34 – Tournai Ouest”, invitant les automobilistes à traverser le zoning industriel avant de rejoindre la chaussée de Lille.

On peut également déplorer le manque d’information et de signalisation en amont de la sortie. Seul un petit panneau, très peu visible (et il faut une bonne vue pour en lire la teneur !), a été placé à proximité de l’aire d’autoroute.

De nombreux automobilistes se retrouvent ainsi face à une sortie fermée. Ils sont dès lors obligés de continuer leur route jusqu’en France, en direction de Lille et la sortie “Villeneuve d’Ascq – 4 cantons”, avec un détour d’une trentaine de kilomètres…