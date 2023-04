Violente sortie de route d’un camion sur l’E42, à Brasménil : “Le chauffeur peut aller brûler un cierge” (photos)

C’est l’officier en charge de l’intervention qui le dit : “Le chauffeur peut aller brûler un cierge, il a eu de la chance…”. En effet, lorsqu’on voit l’état de la cabine, littéralement détachée de la remorque, alors que le moteur a été arraché et retrouvé quelques mètres plus loin, on pouvait craindre le pire pour le chauffeur.