À Lessines, le Roots&Roses festival sous le soleil (Vidéo)

Au-delà de la diversité de la programmation, louvoyant entre rock et country en passant – entre autres – par le blues, le Roots&Roses festival met l’accent sur la qualité du moment passé dans son enceinte. Certains curieux sont simplement venus manger un morceau dans l’un des nombreux stands présents sur place et proposant des spécialités venues des quatre coins du monde. D’autres encore préfèrent assister à un combat de catch au message écologique. “Les personnages sont symboliques, explique Marco, l’un des combattants du jour. Ça fait partie du spectacle, on oppose Mr. Recyclage à Mr. Déchet, par exemple. Il faut voir les gens crier 'Recyclage ! Recyclage !' Ils réagissent très bien.”

Une dimension internationale

En marchant dans la foule, on s’aperçoit vite que le festival a pris une dimension internationale. La foule parle français, allemand, anglais ou néerlandais… sans compter les langues que l’on ne parvient pas à identifier. Certains ont parcouru un long chemin pour participer à l’événement. Pourtant, malgré son succès, le Roots&Roses a su conserver son aspect chaleureux et met aujourd’hui le local à l’honneur. Du public aux artistes sans oublier les bénévoles et membres de mouvements de jeunesse, tous semblent prendre plaisir à être là.

Les prestations s’enchaînent sur les deux scènes du festival. Le groupe Boogie Beasts, notamment, conquiert complètement les spectateurs. Ce lundi, 14 concerts auront encore lieu entre 11h et 23h30. De quoi faire durer le plaisir d’une édition 2023 sous le signe du grand retour à une programmation 100 % libérée après plusieurs années marquées par la crise sanitaire.