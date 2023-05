Ce dimanche après-midi, un autre accident aux conséquences lourdes s’est produit au Portugal. Erwin Vanderplancke, athlète liégeois affilié au TRIGT (Triathlon Club du Grand Tournaisis), a été percuté à son tour par un véhicule conduit par une dame de 80 ans à son retour des championnats du monde de duathlon. Lui aussi était sur un vélo au moment du choc.

"Elle ne l’a semble-t-il pas vu et dit qu’elle a été éblouie par le soleil, confie Jacques Naveau, président du TRIGT. Erwin souffre de multiples fractures aux mains et aux poignets, de brûlures à différents endroits et d’une commotion cérébrale. Il a également des fractures au niveau des os du visage, à savoir nez, dents et pommettes, ainsi que les lèvres coupées et les dents cassées. Il a même dû être placé un moment dans une sorte de coma artificiel. D’abord pris en charge dans un hôpital régional, il a été transféré à Lisbonne."

Jacques Naveau n’a pas de mots pour exprimer son ressenti. "Vous savez, quand je roule maintenant, je prends des chemins de halage. Les routes normales, ça devient une tuerie. Et encore, ici, on parle de gens connus comme Paul Bara et Erwin, mais il y a aussi tous ces inconnus qui sont victimes de la route. Vraiment, ça refroidit."

Erwin Vanderplancke a 29 ans. Il est sportif de haut niveau à la Défense. "Il était dans une forme éblouissante et devait prendre part aux championnats du monde militaires, poursuit Jacques Naveau. Nous lui souhaitons tous de se remettre de cet accident de la meilleure des manières."

Notre rédaction s’associe évidemment à ces vœux de rétablissement.