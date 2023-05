70km/h au lieu de 90, budget participatif et réhabilitation de sentiers au menu du dernier conseil communal de Celles

Budget participatif > Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (2020-2025), le budget participatif permet aux citoyens de s’impliquer concrètement dans la vie de leur commune en proposant leurs idées de réalisation. Les habitants de l’entité ont jusqu’au 30 juin prochain pour soumettre leurs projets (via pcs@celles.be ou par voie postale à la commune). Bonne nouvelle cette année : le budget alloué aux projets citoyens pourrait doubler grâce à l’intervention de la Région wallonne, en passant de 5 000 à 10 000 euros.

Réhabilitation de sentiers > Un cadastre complet des chemins et sentiers de la commune sera prochainement réalisé. Il rassemblera un ensemble d’informations pertinentes dont le type d’usage possible (piétons, cyclistes, chevaux, quads, etc) et l’importance relative pour le maillage écologique.

Elus de la majorité, Ophélie Huvenne&Damien Cuignet (Objectif Citoyen) militent activement pour la réhabilitation du réseau de ces voiries communales sur base du slogan de la commune : “Osons notre ruralité”.