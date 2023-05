Bilan semi-mitigé pour Your Nature à Antoing !

Le produit plaît !

G.O du "Club Med" pendant 11 ans, directeur d’une des plus grandes chaînes mondiales d’hôtels durant 20 ans, Alain Meurisse a voyagé dans 50% des pays de la planète. "Ces trois dernières années, j’ai travaillé pour la plus grande société événementielle du monde organisatrice du fameux Tour de France, Paris-Dakar, Liège-Bastogne-Liège… Habitant aujourd’hui à Thieulain, j’ai rencontré les princes Charles-Antoine et Édouard de Ligne qui m’ont présenté le projet Your Nature. J’ai été séduit par ce que j’ai vu, un parc de 280 hectares avec des hébergements dans la nature. Avec le phénomène du"durable", c’est un marché très porteur pour les années à venir. La tendance, c’est ce type de produit", a-t-il expliqué.

Alain Meurisse, CEO de Your Nature, a présenté l'évolution du projet. ©EdA

Récemment, YN a signé un partenariat avec TUI, le plus grand tour-opérateur au monde, ainsi qu’avec le plus grand distributeur mondial de chambres. "Aujourd’hui, on est sur un problème de commercialisation, c’est une question de temps. On a fait le plein lors des fêtes de fin d’année. Idem pour ce week-end. La croissance est exponentielle. On fait aussi un très gros travail de communication. Récemment Sophie Marceau a logé à Antoing. Toutes ces personnes sont"protégées"sur le site et sont totalement à l’aise. On a un produit qui plaît à une clientèle haut de gamme. On est sur du court séjour et du séjour de proximité. On a aussi des Antoiniens et des gens de la région qui séjournent chez nous", indique Alain Meurisse.

Maintenir la biodiversité

"À mon arrivée, on était dans un esprit de fermeture. Depuis, on a fait un virage à 180°. On a un bon produit qu’il faut mettre en marche, il faut juste le faire connaître. À ce jour, on a 180 logements et le permis nous permet d’aller jusqu’à 550 logements qui pourraient accueillir 2000 personnes. On y réfléchit pour éviter un déséquilibre. On veut maintenir la biodiversité et créer un concept plus premium qu’économique. On a 280 hectares à protéger. Il faut faire fonctionner, puis pérenniser avant de passer à la suite. Cela ne sert à rien d’avoir des logements s’ils sont vides. Je ne pense pas que l’on fera les phases 2 et 3 en 2024", conclut le CEO. Depuis l’ouverture en juin 2022, YN a enregistré 13000 locations de lodges, soit 41 000 clients. L’objectif est d’atteindre les 150 000 clients par an. À ce jour, YN emploie 65 personnes, 75 d’ici l’été. Parmi le personnel, il y a 13% d’Antoiniens, le solde étant de la région. "On recrute un maximum de gens dans la région mais il faut aussi certaines compétences, ce qui n’est pas évident à trouver", a conclu le CEO.